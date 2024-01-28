Овечкин сократил отставание от Гретцки до 63 шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в
регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 63 голов.
Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного
чемпионата против «Даллас Старз». 38-летний россиянин, занимающий второе место
в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в
регулярных чемпионатах до 831, подсчитал «Р-Спорт».
абсолютным рекордсменом лиги остается канадский игрок Уэйн
Гретцки, на счету которого 894 гола по результатам 1487 матчей.