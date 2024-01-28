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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 63 шайб

Источник:
«Р-Спорт»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 63 голов.

Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старз». 38-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 831, подсчитал «Р-Спорт».

абсолютным рекордсменом лиги остается канадский игрок Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола по результатам 1487 матчей.

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Спорт #Хоккей
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