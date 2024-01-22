Умная крышка определит свежесть приготовленной еды

Немецкие разработчики из стартапа Vorkoster создали умную крышку, которая помогает понять, свежая ли еда в контейнере или нет.

В крышку встроена особая pH-чувствительная пленка, состоящая из водорослей и покрытая специальным красителем. Когда продукт в тарелке или контейнере испортилась, крышка меняет цвет со светло-зеленого на ярко-фиолетовый.

Когда продукты с содержанием мяса или рыбы начинают портиться, они выделяют аммиачный газ. Именно на него реагирует крышка. При этом умной крышкой можно накрывать любые тарелки, кастрюли, сковородки и контейнеры и класть их в холодильник.

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Изделие изготовлено из перерабатываемого пластика. Ожидается, что данные гаджеты поступят в продажу в ближайшие два года, однако их ориентировочная стоимость пока не раскрывается.