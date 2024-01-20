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Обновленная Windows 11 потребует 16 ГБ оперативной памяти

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft повысит минимальные системные требования для операционной системы Windows 11. После обновления новая версия ОС потребует 16 ГБ оперативной памяти.

Это весьма серьезное изменение — ведь для текущих версий Windows 11 достаточно всего 4 ГБ оперативной памяти. Изменения продиктованы внедрением в операционную систему нейросетевого помощника Copilot.

Ожидается, сборка Windows 11 с функциями искусственного интеллекта выйдет в 2024 году. Отмечается, что работа Copilot чувствительна к памяти и требует быстрой DRAM. В результате в ноутбуках 2024 года базовая спецификация памяти будет установлена в 16 ГБ.

Ранее корпорация представила Copilot Pro. Сервис будет представляться пользователям по платной подписке, которая стоит 20 долларов в месяц. В России легально запустить нейросеть нельзя из-за ограничений Microsoft.

Тема: Человек и компьютер
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Один из многих

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Удавиков

недаром окраинцы панически боятся якутов, бурятов и тувинцев

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))