Обновленная Windows 11 потребует 16 ГБ оперативной памяти

Microsoft повысит минимальные системные требования для операционной системы Windows 11. После обновления новая версия ОС потребует 16 ГБ оперативной памяти.

Это весьма серьезное изменение — ведь для текущих версий Windows 11 достаточно всего 4 ГБ оперативной памяти. Изменения продиктованы внедрением в операционную систему нейросетевого помощника Copilot.

Ожидается, сборка Windows 11 с функциями искусственного интеллекта выйдет в 2024 году. Отмечается, что работа Copilot чувствительна к памяти и требует быстрой DRAM. В результате в ноутбуках 2024 года базовая спецификация памяти будет установлена в 16 ГБ.

Ранее корпорация представила Copilot Pro. Сервис будет представляться пользователям по платной подписке, которая стоит 20 долларов в месяц. В России легально запустить нейросеть нельзя из-за ограничений Microsoft.