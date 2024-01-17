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Xiaomi выпустила умный массажер для глаз

Источник:
Ithome.com
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Китайская компания Xiaomi представила умный массажер для глаз под названием Mijia Smart Eye Massager.

Официальные продажи устройства стартовали 17 января на краудфандинговой платформе Youpin по цене 499 юаней, что по текущему курсу составляет порядка 5500 рублей. Умный массажер разработан с учетом структуры человеческих глаз и охватывает сразу семь массажных зон

Интенсивность воздействия устройства можно регулировать на трех уровнях. Новинка оснащена технологией NTC для контроля температуры, управлять ей можно прямо со смартфона. Внутренняя часть массажера при этом полая, чтобы избежать давления на глазные яблоки.

В фирменном приложении Mijia App можно настроить предпочитаемые режимы воздействия на глаза, которые сохраняются после выхода из программы.

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