Ядерная батарейка сделает ненужной зарядку смартфонов

Китайский стартап Betavolt представил первую в мире миниатюрную ядерную батарейку. Она способна проработать в течение 50 лет без необходимости в подзарядке.

Ядерный аккумулятор содержит радиоактивный изотоп никеля-63. Разработчики уверяют, что батарейка абсолютно безопасна и не имеет внешнего излучения — после периода распада изотоп никеля превращается в стабильный и нерадиоактивный изотоп меди.

Мощность ядерной батарейки Betavolt на данном этапе составляет 100 микроватт, а напряжение — 3 Вольта. В следующем году мощность аккумулятора доведут до 1 Ватта, после чего его можно будет использовать в смартфонах и других мобильных устройствах.

Главное преимущество такого аккумулятора — отсутствие необходимости регулярной подзарядки. Например, дрон с ядерной батарейкой мог бы непрерывно находиться в воздухе годами.

Сейчас ядерная батарейка проходит испытания, однако разработчики уверяют, что она уже готова к использованию в коммерческих устройствах. Сейчас подобные аккумуляторы в основном используют в космических аппаратах, где важна длительная автономность.