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Создано приложение для определения группы крови по фото

Источник:
«Газета.Ru»
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Программу для дистанционного определения группы крови создали российские ученые из МГМУ. Медработнику достаточно загрузить в приложение фото образца крови, смешанного с реактивом.

Приложение носит название «ФотоРезус». Полученное заключение врач лабораторной диагностики сможет подтвердить дистанционно, сохранив результат анализа и изображение в медицинской информационной системе.

Ожидается, что цифровой продукт выйдет на медицинский рынок через два года. По мнению ученых, программа поможет минимизировать риск развития осложнений при переливаниях крови.

Цифровой сервис основан на технологии искусственного интеллекта. Разработчики отмечают, что он будет доступен медработникам с любым смартфоном.

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