LG представила прозрачный телевизор

Южнокорейская компания LG представила беспроводной прозрачный OLED-телевизор под названием Signature OLED T.

Телевизор LG Signature OLED T Фото: © The Verge

Новинку продемонстрировали на выставке CES 2024. Телевизор Signature OLED T оснащен прозрачной панелью, за которой размещена пленка. Пользователь может поднять ее или опустить, в этом случае он будет видеть то, что находится за экраном.

Signature OLED T поддерживает специальные виджеты, которые располагаются в нижней части экрана. Телевизор при этом работает под управлением фирменной WebOS, интерфейс которой оптимизирован для прозрачного дисплея.

Видеосигнал и аудио поступают на телевизор через беспроводной модуль Zero Connect Box. Его можно размещать на расстоянии до 9 метров в прямой видимости от самого телевизора, при необходимости к нему также подключаются провода.

LG планирует начать продажи Signature OLED T уже в 2024 году, однако цена устройства остается неизвестной. Кроме этого, пока неясно, будет ли телевизор продаваться вместе с фирменной подставкой, или за нее придется платить отдельно.