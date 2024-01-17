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Умная скакалка Xiaomi: как работает и зачем нужна

Источник:
Sibnet.ru
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Умная скакалка Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope сочетает преимущества классического спортивного снаряда и продвинутого гаджета. И еще одно достоинство — режим «виртуального шнура».

Скакалка — один из самых простых и распространенных спортивных снарядов. Вопреки обыденному мнению, прыгают с ней не только девочки во дворе, но и профессиональные спортсмены. В 1980-х годах появился даже самостоятельный вид спорта — скиппинг. Позднее этот вид упражнений стал частью фитнесса.

Главный плюс скакалки — универсальность. Прыжки со скакалкой — хорошая кардиотренировка. Они заменяют бег и велосипед, что особенно ценно для России с ее продолжительными зимами.

Упражнение со скакалкой задействует разные группы мыщц, работает на развитие координации, баланса и реакции, повышает выносливость, помогает сбросить или поддержать вес, позволяет улучшить фигуру.

Электронная скакалка

Наряду с обычными скакалками относительно недавно на рынке появились электронные. Эти умные устройства позволяют превратить простое упражнение с одной стороны в игру, с другой — встроить его в систему тренировок.

Фишки умных скакалок:
  • счетчик вращений шнура
  • дисплей на рукоятке (комбинация показаний зависит от модели)
  • соединение через Bluetooth с приложениями на смартфоне
  • вместо классического шнура имеет шарики с утяжелителями

Главное достоинство электронной скакалки — она повышает мотивацию к занятиям. Простая может быстро надоесть. Умная же с помощью приложения на смартфоне проанализирует тренировки, покажет прогресс, даст советы. А можно просто устроить соревнования с другими владельцами таких же скакалок.

Mijia Smart Skipping

Известный китайский производитель гаджетов Xiaomi, разумеется, тоже выпустил свою модель умной скакалки — Mijia Smart Skipping. Устройство представляет собой две ручки. Они изготовлены из приятного на ощупь  пластика синего цвета.

Умная скакалка Xiaomi
Скакалку Xiaomi можно использовать в ограниченном пространстве

На конце ручек — короткие шнуры с небольшими шарами-утяжелителями. Они заменяют классическую веревку. Эта решение позволяет использовать умную скакалку в ограниченном пространстве, например, в квартире. В отличие от классической она не будет ни за что цепляться и в такой скакалке нельзя запутаться.

При желании гаджет можно трансформировать в традиционную скакалку: в комплекте к ней идет обычный шнур. 

На скакалке Mijia Smart Skipping установлены датчики Холла, которые используются для измерения вращений. Показания выводятся на дисплей, установленный на одной из ручек. Дисплей имеет три режима: отображение числа вращений, потраченных калорий и таймер. 

Умная скакалка Xiaomi
На поверхности одной из ручек скакалки Xiaomi встроен дисплей

На торце ручки с дисплеем расположена кнопка включения/выключения. С помощью кнопки также переключаются режимы.

Умная скакалка заряжается через USB-C. Одного заряда хватает на 20 дней при длительности тренировок 30 минут.  

Mijia Smart Skipping через Bluetooth подключается к приложению Mi Fitness на смартфоне, где выводится полная статистика тренировок.

Умная скакалка Xiaomi
Умная скакалка Xiaomi работает с приложением Mi Fitness

Единственный недостаток скакалки от Xiaomi — она пока официально не распространяется на территории России. Поэтому при ее синхронизации с Mi Fitness могут возникнуть сложности.

Но есть простое решение проблемы: при регистрации в приложении в качестве места локализации нужно выбрать Китай и тогда гаджет заработает без проблем.


Фото: Sibnet.ru
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