Как подготовить к сезону велосипед

Современный велосипед представляет собой довольно сложное устройство и поэтому требует специальной подготовки к сезону. Иначе будет испорчено удовольствие от катания.

Велосипед состоит из нескольких основных элементов. Одни не требуют особого внимания, другим необходимо регулярное обслуживание.

Рама и вилка

Рама относится к необслуживаемым элементам велосипеда. Перед началом сезона ее нужно отмыть от накопившейся за зиму пыли. Для этого можно использовать обычное мыло, средство для мытья посуды или специальные велосипедные шампуни. При этом следует осмотреть раму на трещины возле сварных швов.

Простые вилки достаточно очистить. Пружинным амортизаторам стоит смазать «ноги». Дорогие воздушно-масляные вилки требуют проверки давления и замены масла. Это лучше сделать в велосервисе. Нужно также убедиться в отсутствии люфтов в рулевой колонке.

Колеса и покрышки

Колеса нужно вымыть и проверить на наличие «восьмерок». Спицы должны быть натянуты. Это легко проверить: при прикосновении они должны издавать одинаковый звон. Ослабленные спицы можно слегка подтянуть. Главное — не переусердствовать. «Восьмерку» может исправить сможет только специалист. Для этого требуется специальный стенд.

Резину следует осмотреть на предмет глубоких порезов, микротрещин и износа протектора. Затем надо накачать шины до оптимального давления, указанного на боковине покрышки (значения в PSI или Bar). Потребуется насос с манометром.

Тормоза

Тормоза требуют особого внимания. Их два вида — ободные и дисковые.

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На ободных первым делом следует проверить колодки. Если на их рабочей поверхности исчезли канавки, пора менять. Стоит также отрегулировать положение колодок относительно обода.

Проверить состояние колодок на дисковых тормозах сложнее: они спрятаны внутри калиперов. Определить их износ можно звуку. Нормальные колодки при торможении издают тихий шуршащий звук. Стертые издают металлический скрежет трения металла о металл.

На тормозах с механическим приводом следует подтянуть тросики. Состояние гидравлических тормозов проверятся нажатием на ручку. Она должна быть упругой и после нажатия тут же возвращаться на место. Если ручка проваливается, значит гидравлика «завоздушилась» и требует прокачки.

Трансмиссия и переключение передач

Перед началом сезона цепь следует очистить от старой смазки. Это делают с помощью дегризера или машинки для мойки цепи. Но подойдет и обычный мыльный раствор и старая зубная щетка. После сушки нужно нанести свежую смазку на каждое звено, затем прокрутить педали и убрать тряпкой излишки.

Очистить нужно также направляющие ролики переключателя передач и все звездочки трансмиссии. Смазывать их не надо, иначе они тут же начнут собирать пыль.

Передняя звезда (звезды) с шатунами на каретке должны сидеть жестко, без люфтов и вращаться равномерно без дополнительных звуков.



Передачи на велосипеде должны переключаться четко по всему диапазону, особенно на крайних звездах. Нужно проверить, чтобы цепь ни в коем случае не сбрасывалась с кассеты. Если требуется, настроить четкость переключения с помощью регулировочных винтов.