Большинству людей для не нужны дорогие и сложные горные велосипеды и, уже тем более, шоссейные байки. Вполне хватит доступных и простых городских или дорожных велосипедов. Разбираемся, как выбрать надежного и подходящего для спокойных велопрогулок двухколесного «друга» по приемлемой цене.

Современные спортивные велосипеды — сложные устройства. Они имеет множество скоростей, амортизаторы, дисковые гидравлические тормоза, легкие рамы со специальной геометрией. Все это стоит серьезных денег и требует особого обслуживания.

Для спортивных велосипедов характерна высокая посадка, совершенно непривычная для новичков. На них для скоростной езды устанавливаются узкие и жесткие сиденья, далекие от представлений о комфортных велопрогулках.

Все эти фишки избыточны для большинства людей, которые не собираются гонять по автодорогам, соревноваться на пересеченной местности, ездить по лестницам и перепрыгивать через бордюры. Им подойдут городские или дорожные велосипеды, имеющих ряд безусловных преимуществ:

доступная цена;

недорогие комплектующие;

простая конструкция, не требующая специального обслуживания;

удобная посадка;

высокий регулируемый руль, а также широкое и мягкое кресло.

Городской или дорожный

К городским относят велосипеды для езды по асфальтовым или ровным грунтовым дорожкам. Они не имеют амортизаторов и переключения передач. Иногда у них лишь один ножной барабанный тормоз. Высокий регулируемый руль, удобная прямая посадка и широкое мягко седло. Такие велики прекрасно подходят для легких прогулок по городу или паркам.

Дорожные велосипеды представляют собой продвинутую версию городских. Они имеют несколько передач и ручные ободные тормоза. На них можно совершать длительные поездки по городу, дачным поселкам, умеренно пересеченной местности. При этом они столь же комфортны.

Городские и дорожные велосипеды изначально комплектуются крыльями на колесах, багажником, подножкой и защитой цепи. На некоторых моделях устанавливают корзину для вещей.

На что обратить внимание при выборе

Первым делом нужно обратить внимание на габариты. Городские и дорожные велосипеды не различаются по размерам рам, но имеют колеса у этих велосипедов разного диаметра от 24 до 28 дюймов.

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Также важна конструкция рамы велосипеда. Городские и дорожные велики имеют также «дамские» варианты рам с заниженной нижней трубой либо вовсе без верхней трубы. Такая конфигурация облегчает посадку, позволяет ездить в платье или юбке.

Для тех, у кого мало места для хранения велосипеда, подойдут варианты со складной рамой. Они несколько дороже и тяжелее, зато несравненно компактней и их запросто можно перевозить в багажнике автомобиля.