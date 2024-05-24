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Как выбрать велосипед: инструкция для начинающих

Источник:
Sibnet.ru
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Спортивный велосипед
Фото: © Sibnet.ru
Выбор велосипеда — дело непростое. Ассортимент поражает разнообразием. От детского велика за 10 тысяч рублей до профессионального шоссейника за 1,5 миллиона. И между ними море вариантов. Вот несколько простых советов, которые помогут выбрать нужный байк.

Прежде всего, нужно определиться со стилем катания. Для чего нужен велосипед: прогулочных покатушек по парку, поездок на работу, занятий спортом, экстремальной езды или выполнения трюков. От этого и будет зависеть выбор велосипеда.

У каждого из видов велосипедов есть свои особенности. Поэтому лучше не бросаться сразу после получения зарплаты в магазин, а сначала хорошо подумать, оценить плюсы и минусы того или иного типа байков.

Байки можно разделить на два основных класса: городские и спортивные.

Городские велосипеды

Городские велики — нестареющая классика. Они предназначены для неспешных велопрогулок по асфальту или укатанному грунту. Подойдут они и для поездок на работу, если к ней ведет недолгая и качественная дорога.

Особенности:

  • удобная прямая посадка
  • высокий регулируемый руль
  • широкое комфортное сиденье
  • отсутствие или небольшое количество передач
  • низкая рама или ее отсутствие
  • комплект крыльев на колеса для защиты от грязи

На городские велосипеды, как правило, не устанавливают дорогостоящие элементы от ведущих производителей — Shimano и SRAM. Во-первых, потому что дорого. Во-вторых, не нужно: такие велики не предназначены для больших скоростей и высоких нагрузок.

Плюсы: доступность по цене, простота конструкции и надежность.

Минусы: ограниченность использования. На городских велосипедах быстро не погоняешь, через бордюры не попрыгаешь, в путешествие не отправишься.

Городской велосипед с корзинкой
Городские велосипеды часто оснащаются практически полезными дополнениями
Фото: Ролечек / CC BY 2.0

Типы городских велосипедов

Классические. Обычно это элегантные и относительно небольшие по весу велосипеды.

Складные. Удобны для хранения дома и перевозки.

Круизеры. Имеют оригинальный дизайн (часто в стиле ретро), массивную изогнутую раму, отсюда и большой вес.

Гибриды. Сочетают качества городского и спортивного байка. У них более спортивная посадка, есть переключение передач.

Городские велосипеды подходят для большинства людей. Но в России особой популярностью традиционно пользуются горные байки — внедорожники, позволяющие не обращать внимания на плохое дорожное покрытие.

Спортивные велосипеды

Это велосипеды, заточенные под тот или иной вид спортивной или экстремальной езды. Среди них есть универсальные модели, на которых можно и на работу ездить, и в соревнованиях участвовать. Есть и узкоспециализированные байки.

Плюсы: высокие характеристики, яркий внешний вид и конструкция, расчитанная на большие нагрузки.

Минусы: большая цена и дорогое обслуживание.

Типов спортивных байков множество и они кардинально отличаются друг от друга. Поэтому лучше рассматривать их по отдельности.

Горные велосипеды

Имеют два основных подвида: двухподвесные (с передним и задним амортизатором) и одноподвесные (только с передним). Первые — дорогие. Хороший задний амортизатор стоит дороже двух-трех, а то и четырех городских великов. Поэтому покупают двухподвесы либо велосипедисты со стажем, либо те, у кого много денег.

Особенность горного велосипеда — больше число передач
Особенность горного велосипеда — большое число передач
Фото: © Sibnet.ru

Наиболее распространены одноподвесные горные велосипеды или хардтейлы (с английского «жесткий хвост»). Это универсальный и самый любимый в России тип байка. Они подходят и для прогулок, и для поездок на работу, и для велопутешествий, и для соревнований.   

Особенности хардтейла:

  • высокая спортивная посадка
  • передний амортизатор
  • легкая и прочная рама
  • покрышки с мощным протектором
  • большое число передач
  • мощные тормоза (как правило, дисковые, гидравлические)

Шоссейные велосипеды 

Созданы для быстрой езды по хорошему асфальтовому покрытию. Это гоночные байки и для езды для них нужны особые навыки. Новичку они вряд ли подойдут. У шоссейников есть разновидность для езды по грунту — циклокроссы.

Особенности шоссейников:

  • очень высокая, специфически спортивная посадка
  • изогнутый руль «бараньи рога»
  • высокое и узкое сиденье
  • сверхлегкая и прочная рама
  • узкие облегченные колеса
  • большие передаточные числа скоростей
  • отсутствие амортизаторов
Шоссейный велосипед можно опознать по рулю «бараньи рога»
Шоссейный велосипед можно опознать по рулю «бараньи рога»
Фото: © Sibnet.ru

BMX (Bicycle MotoX / Motocross) 

Специализированный тип байка. Предназначен для выполнения трюков — различных прыжков, балансирования. На таком велосипеде далеко не уедешь и по парку не покатаешься. 

Особенности BMX:

  • низко установленное сиденье, сидят на нем редко — его держат ногами при выполнении трюков
  • небольшая рама для маневренности
  • малый диаметр колес

Как выбрать раму по росту

У городских велосипедов два основных размера — детский и взрослый. У спортивных байков — их множество.

Рамы спортивных велосипедов выбираются по росту. У каждого производителя своя размерная сетка. Некоторые, помимо буквенных обозначений (XS, S, M, L, XL, XXL), указывают рост. Ну а поскольку длина рук и ног у всех разная, лучший способ выбрать байк по размеру, попросить у продавца на нем прокатится.

Есть и надежный экспресс-метод выбора велосипеда. Нужно перекинуть одну ногу через раму велосипеда и встать на землю перед сиденьем. В зазор между пахом и рамой должна проходить ладонь.

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Спорт #Спорттовары #Потребитель
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