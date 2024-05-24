Как выбрать велосипед: инструкция для начинающих

Выбор велосипеда — дело непростое. Ассортимент поражает разнообразием. От детского велика за 10 тысяч рублей до профессионального шоссейника за 1,5 миллиона. И между ними море вариантов. Вот несколько простых советов, которые помогут выбрать нужный байк.
Прежде всего, нужно определиться со стилем катания. Для чего нужен велосипед: прогулочных покатушек по парку, поездок на работу, занятий спортом, экстремальной езды или выполнения трюков. От этого и будет зависеть выбор велосипеда.
У каждого из видов велосипедов есть свои особенности. Поэтому лучше не бросаться сразу после получения зарплаты в магазин, а сначала хорошо подумать, оценить плюсы и минусы того или иного типа байков.Байки можно разделить на два основных класса: городские и спортивные.
Городские велосипеды
Городские велики — нестареющая классика. Они предназначены для неспешных велопрогулок по асфальту или укатанному грунту. Подойдут они и для поездок на работу, если к ней ведет недолгая и качественная дорога.
Особенности:
- удобная прямая посадка
- высокий регулируемый руль
- широкое комфортное сиденье
- отсутствие или небольшое количество передач
- низкая рама или ее отсутствие
- комплект крыльев на колеса для защиты от грязи
На городские велосипеды, как правило, не устанавливают дорогостоящие элементы от ведущих производителей — Shimano и SRAM. Во-первых, потому что дорого. Во-вторых, не нужно: такие велики не предназначены для больших скоростей и высоких нагрузок.
Плюсы: доступность по цене, простота конструкции и надежность.
Минусы: ограниченность использования. На городских велосипедах быстро не погоняешь, через бордюры не попрыгаешь, в путешествие не отправишься.
Типы городских велосипедов
Классические. Обычно это элегантные и относительно небольшие по весу велосипеды.
Складные. Удобны для хранения дома и перевозки.
Круизеры. Имеют оригинальный дизайн (часто в стиле ретро), массивную изогнутую раму, отсюда и большой вес.
Гибриды. Сочетают качества городского и спортивного байка. У них более спортивная посадка, есть переключение передач.
Городские велосипеды подходят для большинства людей. Но в России особой популярностью традиционно пользуются горные байки — внедорожники, позволяющие не обращать внимания на плохое дорожное покрытие.
Спортивные велосипеды
Это велосипеды, заточенные под тот или иной вид спортивной или экстремальной езды. Среди них есть универсальные модели, на которых можно и на работу ездить, и в соревнованиях участвовать. Есть и узкоспециализированные байки.
Плюсы: высокие характеристики, яркий внешний вид и конструкция, расчитанная на большие нагрузки.
Минусы: большая цена и дорогое обслуживание.
Типов спортивных байков множество и они кардинально отличаются друг от друга. Поэтому лучше рассматривать их по отдельности.
Горные велосипеды
Имеют два основных подвида: двухподвесные (с передним и задним амортизатором) и одноподвесные (только с передним). Первые — дорогие. Хороший задний амортизатор стоит дороже двух-трех, а то и четырех городских великов. Поэтому покупают двухподвесы либо велосипедисты со стажем, либо те, у кого много денег.
Наиболее распространены одноподвесные горные велосипеды или хардтейлы (с английского «жесткий хвост»). Это универсальный и самый любимый в России тип байка. Они подходят и для прогулок, и для поездок на работу, и для велопутешествий, и для соревнований.
Особенности хардтейла:
- высокая спортивная посадка
- передний амортизатор
- легкая и прочная рама
- покрышки с мощным протектором
- большое число передач
- мощные тормоза (как правило, дисковые, гидравлические)
Шоссейные велосипеды
Созданы для быстрой езды по хорошему асфальтовому покрытию. Это гоночные байки и для езды для них нужны особые навыки. Новичку они вряд ли подойдут. У шоссейников есть разновидность для езды по грунту — циклокроссы.
Особенности шоссейников:
- очень высокая, специфически спортивная посадка
- изогнутый руль «бараньи рога»
- высокое и узкое сиденье
- сверхлегкая и прочная рама
- узкие облегченные колеса
- большие передаточные числа скоростей
- отсутствие амортизаторов
BMX (Bicycle MotoX / Motocross)
Специализированный тип байка. Предназначен для выполнения трюков — различных прыжков, балансирования. На таком велосипеде далеко не уедешь и по парку не покатаешься.
Особенности BMX:
- низко установленное сиденье, сидят на нем редко — его держат ногами при выполнении трюков
- небольшая рама для маневренности
- малый диаметр колес
Как выбрать раму по росту
У городских велосипедов два основных размера — детский и взрослый. У спортивных байков — их множество.Рамы спортивных велосипедов выбираются по росту. У каждого производителя своя размерная сетка. Некоторые, помимо буквенных обозначений (XS, S, M, L, XL, XXL), указывают рост. Ну а поскольку длина рук и ног у всех разная, лучший способ выбрать байк по размеру, попросить у продавца на нем прокатится.
Есть и надежный экспресс-метод выбора велосипеда. Нужно перекинуть одну ногу через раму велосипеда и встать на землю перед сиденьем. В зазор между пахом и рамой должна проходить ладонь.