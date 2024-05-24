Как выбрать велосипед: инструкция для начинающих

Выбор велосипеда — дело непростое. Ассортимент поражает разнообразием. От детского велика за 10 тысяч рублей до профессионального шоссейника за 1,5 миллиона. И между ними море вариантов. Вот несколько простых советов, которые помогут выбрать нужный байк.

Прежде всего, нужно определиться со стилем катания. Для чего нужен велосипед: прогулочных покатушек по парку, поездок на работу, занятий спортом, экстремальной езды или выполнения трюков. От этого и будет зависеть выбор велосипеда.

У каждого из видов велосипедов есть свои особенности. Поэтому лучше не бросаться сразу после получения зарплаты в магазин, а сначала хорошо подумать, оценить плюсы и минусы того или иного типа байков.

Городские велосипеды

Байки можно разделить на два основных класса: городские и спортивные.

Городские велики — нестареющая классика. Они предназначены для неспешных велопрогулок по асфальту или укатанному грунту. Подойдут они и для поездок на работу, если к ней ведет недолгая и качественная дорога.

Особенности:

удобная прямая посадка

высокий регулируемый руль

широкое комфортное сиденье

отсутствие или небольшое количество передач

низкая рама или ее отсутствие

комплект крыльев на колеса для защиты от грязи

На городские велосипеды, как правило, не устанавливают дорогостоящие элементы от ведущих производителей — Shimano и SRAM. Во-первых, потому что дорого. Во-вторых, не нужно: такие велики не предназначены для больших скоростей и высоких нагрузок.

Плюсы: доступность по цене, простота конструкции и надежность.

Минусы: ограниченность использования. На городских велосипедах быстро не погоняешь, через бордюры не попрыгаешь, в путешествие не отправишься.

Типы городских велосипедов

Классические. Обычно это элегантные и относительно небольшие по весу велосипеды.

Складные. Удобны для хранения дома и перевозки.

Круизеры. Имеют оригинальный дизайн (часто в стиле ретро), массивную изогнутую раму, отсюда и большой вес.

Гибриды. Сочетают качества городского и спортивного байка. У них более спортивная посадка, есть переключение передач.

Городские велосипеды подходят для большинства людей. Но в России особой популярностью традиционно пользуются горные байки — внедорожники, позволяющие не обращать внимания на плохое дорожное покрытие.

Спортивные велосипеды

Это велосипеды, заточенные под тот или иной вид спортивной или экстремальной езды. Среди них есть универсальные модели, на которых можно и на работу ездить, и в соревнованиях участвовать. Есть и узкоспециализированные байки.

Плюсы: высокие характеристики, яркий внешний вид и конструкция, расчитанная на большие нагрузки.

Минусы: большая цена и дорогое обслуживание.

Типов спортивных байков множество и они кардинально отличаются друг от друга. Поэтому лучше рассматривать их по отдельности.

Горные велосипеды

Имеют два основных подвида: двухподвесные (с передним и задним амортизатором) и одноподвесные (только с передним). Первые — дорогие. Хороший задний амортизатор стоит дороже двух-трех, а то и четырех городских великов. Поэтому покупают двухподвесы либо велосипедисты со стажем, либо те, у кого много денег.

Особенность горного велосипеда — большое число передач Фото: © Sibnet.ru

Наиболее распространены одноподвесные горные велосипеды или хардтейлы (с английского «жесткий хвост»). Это универсальный и самый любимый в России тип байка. Они подходят и для прогулок, и для поездок на работу, и для велопутешествий, и для соревнований.

Особенности хардтейла:

высокая спортивная посадка

передний амортизатор

легкая и прочная рама

покрышки с мощным протектором

большое число передач

мощные тормоза (как правило, дисковые, гидравлические)

Шоссейные велосипеды

Созданы для быстрой езды по хорошему асфальтовому покрытию. Это гоночные байки и для езды для них нужны особые навыки. Новичку они вряд ли подойдут. У шоссейников есть разновидность для езды по грунту — циклокроссы.

Особенности шоссейников:

очень высокая, специфически спортивная посадка

изогнутый руль «бараньи рога»

высокое и узкое сиденье

сверхлегкая и прочная рама

узкие облегченные колеса

большие передаточные числа скоростей

отсутствие амортизаторов

Шоссейный велосипед можно опознать по рулю «бараньи рога» Фото: © Sibnet.ru

BMX (Bicycle MotoX / Motocross)

Специализированный тип байка. Предназначен для выполнения трюков — различных прыжков, балансирования. На таком велосипеде далеко не уедешь и по парку не покатаешься.

Особенности BMX:

низко установленное сиденье, сидят на нем редко — его держат ногами при выполнении трюков

небольшая рама для маневренности

малый диаметр колес

Как выбрать раму по росту

У городских велосипедов два основных размера — детский и взрослый. У спортивных байков — их множество.

Рамы спортивных велосипедов выбираются по росту. У каждого производителя своя размерная сетка. Некоторые, помимо буквенных обозначений (XS, S, M, L, XL, XXL), указывают рост. Ну а поскольку длина рук и ног у всех разная, лучший способ выбрать байк по размеру, попросить у продавца на нем прокатится.

Есть и надежный экспресс-метод выбора велосипеда. Нужно перекинуть одну ногу через раму велосипеда и встать на землю перед сиденьем. В зазор между пахом и рамой должна проходить ладонь.