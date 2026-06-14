Как накачать колесо велосипеда

Оптимальное давление в шинах велосипеда защищает от проколов, обеспечивает хороший накат и предсказуемое управление. Подкачать колеса можно несколькими способами.

Многие владельцы велосипедов с началом сезона не утруждают себя подкачкой шин. И напрасно. Спущенные колеса увеличивают сопротивление качению, делая ход байка тяжелым. На них легко пробить или проколоть камеру. Они делают управление «ватным», лишая удовольствия от езды.

Оптимальное значение давления в шинах указано на боковой поверхности покрышки. Измеряется в bar или psi. Оно различается в зависимости от типа велосипеда:

горные — 2-3 bar или 30-45 psi;

городские — 3,5-5 bar или 50-75 psi;

шоссейный — 6-9 bar или 85-130 psi.

Чем выше вес байкера и жестче техника катания, тем ближе к верхнему значению нужно качать покрышки.

Некоторые качают шины велосипеда до предела и проверяют их жесткость пальцами. Так делать не стоит. Перекачанные покрышки снижают управляемость и делают езду жесткой. С помощью пальцев невозможно точно оценить давление в шине. Нужен манометр (они часто встроены в насосы).

Типы ниппеля

В велосипедах используются три типа ниппелей: Schrader, Presta и Dunlop. Они отличаются диаметром, назначением и давлением, которое могут выдерживать:

Schrader (AV) — автомобильный широкий ниппель с металлическим стержнем в центре. Сейчас самый распространенный.



Presta (FV) — велосипедный тонкий, длинный металлический ниппель. Такие устанавливаются, как правило, на продвинутых шоссейных велосипедах.



Dunlop (DV) — тонкий велосипедный ниппель, внутри которого находится золотник с резиновой трубочкой. Такие устанавливались на советских велосипедах. Почти вышли из обихода.

Чем качать

Насосы делятся на два основных типа: стационарные и компактные. Первые удобней и мощнее (подходят и автомобильные насосы). Вторые крепятся к раме или кладутся в рюкзак. Они нужны для экстренного ремонта в дороге.

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Есть и более экзотические варианты устройств для подкачки велосипедных колес. Популярны насосы со сменными балкончиками, заполненными сжатым углекислым газом. При нажатии колесо надувается буквально за секунду. Отличный вариант для соревнований.

Существуют и миниатюрные (размером с пауэрбанк) портативные электрокомпрессоры на аккумуляторах. Они качают колесо до заданного на экране параметра и автоматически отключаются.

И, конечно, всегда можно воспользоваться услугами автозаправок, где установлены автоматы для подкачки колес.