Зачем современному велосипеду столько скоростей

Многие люди, покупая велосипед, даже не представляют, зачем ему столько скоростей. А появление этой системы совершило революцию в велоспорте и сделало гораздо более комфортными обычные велопрогулки.

Первые велосипеды имели фиксированную передачу. Велосипедистам приходилось, поднимаясь или спускаясь с горок, крутить педали с разной частотой. А это нерационально по, как минимум, двум причинам.

Во-первых, с точки зрения «коэффициента полезного действия» (КПД). Человек развивает максимальную мощность в достаточно узком диапазоне частот вращения педалей (70-100 полных оборотов в минуту).

При заезде в горку выдерживать эту частоту было невозможно, и эффективность педалирования резко падала. Физически тяжело было преодолевать подъемы. При спуске с горок на большой скорости передаточного числа фиксированной передачи часто не хватало: заднее колесо крутилось быстрее, чем велосипедист мог крутить педали.

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Переключатель скоростей позволяет ехать в горку с той же частотой вращения педалей. При этом скорость падает, а нагрузка на мышцы остается прежней. Так у велосипедистов появилась возможность преодолевать большие расстояния с перепадами высот и при этом поддерживать оптимальную скорость.

Во-вторых, с точки зрения здоровья суставов. Спортивная медицина доказала, что гораздо безопасней для коленей крутить педали быстрее, но с меньшей нагрузкой. Врачи советуют, как только стало трудно, переключаться на пониженную передачу. Большое же количество передач позволяет менять нагрузку плавно, без «ударов» по коленям.