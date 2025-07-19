НАВЕРХ

Зачем современному велосипеду столько скоростей

Источник:
Sibnet.ru
388 0
Переключатель скоростей
Переключатель скоростей
Фото: © Sibnet.ru

Многие люди, покупая велосипед, даже не представляют, зачем ему столько скоростей. А появление этой системы совершило революцию в велоспорте и сделало гораздо более комфортными обычные велопрогулки.

Первые велосипеды имели фиксированную передачу. Велосипедистам приходилось, поднимаясь или спускаясь с горок, крутить педали с разной частотой. А это нерационально по, как минимум, двум причинам.

Во-первых, с точки зрения «коэффициента полезного действия» (КПД). Человек развивает максимальную мощность в достаточно узком диапазоне частот вращения педалей (70-100 полных оборотов в минуту).

При заезде в горку выдерживать эту частоту было невозможно, и эффективность педалирования резко падала. Физически тяжело было преодолевать подъемы. При спуске с горок на большой скорости передаточного числа фиксированной передачи часто не хватало: заднее колесо крутилось быстрее, чем велосипедист мог крутить педали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выбрать велосипед: инструкция

Переключатель скоростей позволяет ехать в горку с той же частотой вращения педалей. При этом скорость падает, а нагрузка на мышцы остается прежней. Так у велосипедистов появилась возможность преодолевать большие расстояния с перепадами высот и при этом поддерживать оптимальную скорость.

Во-вторых, с точки зрения здоровья суставов. Спортивная медицина доказала, что гораздо безопасней для коленей крутить педали быстрее, но с меньшей нагрузкой. Врачи советуют, как только стало трудно, переключаться на пониженную передачу. Большое же количество передач позволяет менять нагрузку плавно, без «ударов» по коленям.

Еще по теме
Как выбрать недорогой велосипед для новичка
Как выбрать велосипед: инструкция для начинающих
Умная скакалка Xiaomi: как работает и зачем нужна
Выбираем термобелье: для города и для спорта
смотреть все
Спорт #Спорттовары #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Открытие Московской олимпиады-80
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
19.07.2025 00:18
Схема мест проведения чемпионатов мира по футболу
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
13.07.2025 00:27
Корт №1 Уимблдонского теннисного турнира
Уимблдонский турнир: история и традиции
09.07.2025 00:01
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Вокруг спорта
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
36
Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»
33
Кремль заявил, что Германия становится «вновь опасной»
31
ВСУ пополнят стариками‑добровольцами
27
Трамп передаст Украине новые системы Patriot
25
Россия призвала мир оказать давление на Украину для переговоров