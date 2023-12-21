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Xiaomi официально простилась с MIUI

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi официально попрощалась с фирменной оболочкой MIUI, под которой долгие годы работали смартфоны компании. На смену MIUI приходит операционная система HyperOS.

Разработчики опубликовали трехминутное видео, в котором была показана эволюцию MIUI и отмечены главные нововведения в каждой версии лаунчера. В конце видео компания напомнила о HyperOS, подчеркнув ее преимущества в качестве единой умной экосистемы.

HyperOS создавалась для экосистемы Xiaomi, в которой устройства компании смогут быстро обмениваться данными и задействовать ресурсы других девайсов для решения различных задач, включая работу умного дома.

При этом HyperOS — не просто оболочка поверх Android, какой была MIUI, а полноценная платформа, под которой могут работать даже сторонние устройства. В ближайшее время устройства Xiaomi начнут получать соответствующие обновления.

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