Tesla показала новое поколение человекоподобных роботов Optimus

Компания Tesla представила второе поколение человекоподобных роботов Optimus. Они «похудели» на 10 килограммов, а также обзавелись более совершенной кинематикой и чувствительными пальцами рук.

Новые кисти Optimus теперь обладают 11 степенями свободы и чувствительностью к давлению на всех десяти пальцах. Благодаря этому роботы могут безопасно обращаться с хрупкими предметами без риска их повреждения.

За счет обновленной кинематики робот научился ходить на 30% быстрее. Улучшились возможности балансирования — на демонстрационном ролике роботы энергично танцевали под динамичную музыку, пародируя ставшие мемом танцы Илона Маска.

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Разработчики отмечают, что первоначально таких роботы будут использоваться на автомобильном заводе Tesla. В дальнейшем компания рассчитывает начать свободную продажу Optimus.