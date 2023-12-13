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Tesla показала новое поколение человекоподобных роботов Optimus

Источник:
Electrek
209 0

Компания Tesla представила второе поколение человекоподобных роботов Optimus. Они «похудели» на 10 килограммов, а также обзавелись более совершенной кинематикой и чувствительными пальцами рук.

Новые кисти Optimus теперь обладают 11 степенями свободы и чувствительностью к давлению на всех десяти пальцах. Благодаря этому роботы могут безопасно обращаться с хрупкими предметами без риска их повреждения.

За счет обновленной кинематики робот научился ходить на 30% быстрее. Улучшились возможности балансирования — на демонстрационном ролике роботы энергично танцевали под динамичную музыку, пародируя ставшие мемом танцы Илона Маска.

Разработчики отмечают, что первоначально таких роботы будут использоваться на автомобильном заводе Tesla. В дальнейшем компания рассчитывает начать свободную продажу Optimus.

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Топ комментариев

Asd10

Главный ресурс в наше время это мозги. А на Украине их нет. Это очевидный факт.

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...

nicollaich

Коротко о самой миролюбивой стране мира.Омериге.