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Представлен чайник Xiaomi с технологией шумоподавления

Источник:
ITHome
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Компания Xiaomi представила новый электрический чайник Mijia Constant Temperature Electric Kettle P1 Light Edition. Его главная особенность — фирменная технология шумоподавления.

Внутри колбы чайника есть специальное покрытие, которое поглощает шум. По оценкам производителя, шум при кипячении воды в Mijia P1 составляет всего 47 дБ, тогда как в среднем современные чайники шумят на 70 дБ.

Кроме того, этот чайник также поддерживает два режима нагрева воды разного качества — водопроводной и уже очищенной. В первом чайник кипятит воду, а во втором нагревает ее до заданной температуры.

Mijia P1 поддерживает четыре уровня постоянной температуры — от 45 до 85 градусов. Мощность устройства — 1800 Вт. Чайник получил цифровой дисплей и двухступенчатую крышку, которая предотвращает выброс пара при открытии.

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Батя на диване

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GammiPluh

и Бэтмена!!! Зеленский любит ребят в обтягивающем латексе

corrector

судя по размерам оборонного бюджета, больше всего на свете писаются от страха конгрессмены ЛГБТША...

pepelmetal

А как же они без подводной лодки?