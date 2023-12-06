Представлен флагманский смартфон OnePlus 12

Компания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 12. Новинка получила передовой процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Производительный чип сочетается с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Оно оснащено системой охлаждения в виде паровой камеры. Пользователям доступны варианты смартфона с 12, 16 или 24 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Телефон также получил 6,82-дюймовый изогнутый OLED-дисплей от BOE. Эта панель имеет разрешение 3168 на 1440 пикселей, плотность 510 PPI и частоту обновления от 1 до 120 Гц. В пике подсветка способна выдать до 4500 нит.

Основная камера устройства построена на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony Lytia-808 (f/1.6). Он дополняется широкоугольным модулем и модулем с телеобъективом, а также 64-мегапиксельной матрицей OmniVision OV64B, размещенной под перископической системой линз.

Смартфон поддерживает съемку видео формата 8K на скорости 24 кадра в секунду, 4K на скорости до 60 кадров в секунду или 1080p на скорости до 240 кадров в секунду. Реализована поддержка технологий Auto HDR, gyro-EIS и Dolby Vision.

Емкость аккумулятора составляет 5400 мАч. Имеется поддержка проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной до 50 Вт. В Китае OnePlus 12 стоит от 4,3 тысяч юаней — по текущему курсу это примерно 55 тысяч рублей.