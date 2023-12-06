Лавров сменил iPhone на смартфон другого производителя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров давно отказался от iPhone, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя», — рассказали РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.

Ранее Telegram-канал «Вы слушали Маяк» опубликовал кадры видео с одного из мероприятий, на котором Лавров, как утверждается, использует смартфон Huawei P60 Pro.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее признался, что до сих пор пользуется iPhone и считает его прекрасным изобретением.