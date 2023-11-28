«Одноклассники» разрешили полностью закрывать профиль

Российская социальная сеть «Одноклассники» разрешит бесплатно полностью закрывать свой профиль от других пользователей. Раньше услуга была платной и стоила 15 единиц внутренней валюты соцсети.

Возможность появилась после обновления настроек приватности. При полном закрытии профиля другим будут видны только имя и аватар. Также можно ограничить доступ к ленте новостей, списку друзей, фотографиям и видео, полученным подаркам.

Это поможет снизить активность на своей странице в соцсети других пользователей — они не смогут ставить реакции под фотографиями или публикациями. Также теперь можно запретить дарить подарки, раньше такая форма часто использовалась для знакомства.

Вместе с обновлением опций приватности «Одноклассники» полностью переработали раздел «Настройки» в мобильном приложении. Пользователям легче его найти, а сам интерфейс и описание опций стали понятнее и доступнее.