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«Одноклассники» разрешили полностью закрывать профиль

Источник:
Sibnet.ru
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Российская социальная сеть «Одноклассники» разрешит бесплатно полностью закрывать свой профиль от других пользователей. Раньше услуга была платной и стоила 15 единиц внутренней валюты соцсети.

Возможность появилась после обновления настроек приватности. При полном закрытии профиля другим будут видны только имя и аватар. Также можно ограничить доступ к ленте новостей, списку друзей, фотографиям и видео, полученным подаркам.

Это поможет снизить активность на своей странице в соцсети других пользователей — они не смогут ставить реакции под фотографиями или публикациями. Также теперь можно запретить дарить подарки, раньше такая форма часто использовалась для знакомства.

Вместе с обновлением опций приватности «Одноклассники» полностью переработали раздел «Настройки» в мобильном приложении. Пользователям легче его найти, а сам интерфейс и описание опций стали понятнее и доступнее.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Связались хохлы с натовцами. Теперь вся Украина в кладбищах конца края нет.

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?

D_I_A_B_L_O_o

Раз в Крыму нашли, значит скифское золото принадлежит по праву России!

corrector

запад-стайл : говоришь одно, пока делаешь противоположное . Говоришь - "остановить войну", а сам поставляешь...