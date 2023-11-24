Экраны смартфонов Samsung выгорают из-за обновления One UI 6.0

Владельцы смартфонов Samsung начали жаловаться на выгорание экранов после установки обновления фирменной оболочки One UI 6.0.

Проблема вызвана неработающим сдвигом пикселей. Данная функция предназначена для предотвращения выгорания экрана на гаджетах, оснащенных экранами с технологией OLED, пишет WCCFtech.

Дело в том, что в предыдущей версии One UI 5.0 эта функция была активна, однако после обновления она перестала работать. Причины этого неизвестны — возможно, разработчики просто не стали ее добавлять.

Проверить, работает ли сдвиг пикселей на обновленных смартфонах, довольно просто. Для этого надо сделать скриншот с видимой строкой состояния, а затем несколько раз повернуть экран в ландшафтный режим и обратно в портретный.

После этого нужно открыть снимок в галерее: если строки состояния не сместятся, это будет означать, что функция не работает.