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Россия ужесточит контроль за абонентами сотовой связи

Источник:
Sibnet.ru
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Активация проданных SIM-карт операторами будет возможна только после проверки паспортных данных абонентов в МВД, соответствующее ужесточение правил обсуждает правительство РФ.

Сейчас пользователи могут сразу активировать SIM-карту после покупки, а данные сверяются в МВД в течение месяца. В случае изменений сверку ускорят — однако на нее потребуется минимум два дня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Сейчас полномочия по мониторингу соблюдения операторами обязанности по проверке сведений об абонентах принадлежат Роскомнадзору. Каждый из операторов передает в ведомство данные, в том числе обо всех заключаемых договорах, после чего они проверяются.

Инициатива поможет бороться с оборотом «серых» SIM-карт и каналами их сбыта, однако операторы подчеркивают, что ужесточение контроля может привести к сложностям получения услуг связи.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))

GammiPluh

Ну Германия и Франция еще потянут что то, но остальные нет

GammiPluh

Аргентинцам желаем стойкости и терпения, а вообще сами виноваты