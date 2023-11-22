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Realme GT5 Pro получит самый продвинутый телеобъектив

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Realme GT5 Pro получит перископический телеобъектив с датчиком изображения Sony IMX890, который называют самым дорогим в истории отрасли.

Модуль с разрешением 50 мегапикселей и диафрагмой F/2,6, поддерживает 3-кратный оптический зум, электронную и оптическую стабилизацию изображения. У него также есть цифровой 120-кратный зум, сообщили разработчики.

Телеобъектив поддерживает технологию слияния нескольких пикселей 4-в-1 для основной камеры, которая может обеспечить «сверхбольшое количество света» и выделить детали в темных областях.

Ожидается, что Realme GT5 Pro выйдет на мировом рынке в начале 2024 года. Флагман будет оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, а также уникальным изогнутым OLED-дисплеем разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

scorpion2777

Точно ты про своего идола Бидона сказанул.

Maniac.

Ну, тут всё ясно.Те налоги которые мы платили на развитие страны уже по пилены. Вражеские производители...

Alhazred

У тебя шаровары тлеют. Нервный такой сегодня. Не похмелился что-ли? )))