Realme GT5 Pro получит самый продвинутый телеобъектив

Смартфон Realme GT5 Pro получит перископический телеобъектив с датчиком изображения Sony IMX890, который называют самым дорогим в истории отрасли.

Модуль с разрешением 50 мегапикселей и диафрагмой F/2,6, поддерживает 3-кратный оптический зум, электронную и оптическую стабилизацию изображения. У него также есть цифровой 120-кратный зум, сообщили разработчики.



Телеобъектив поддерживает технологию слияния нескольких пикселей 4-в-1 для основной камеры, которая может обеспечить «сверхбольшое количество света» и выделить детали в темных областях.

Ожидается, что Realme GT5 Pro выйдет на мировом рынке в начале 2024 года. Флагман будет оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, а также уникальным изогнутым OLED-дисплеем разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц.