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«Яндекс» представил фирменный электровелосипед. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «Яндекс» представила фирменный электровелосипед на конференции YaC 2023, сообщается на официальном сайте корпорации.

Транспортное средство разработали, чтобы «сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным», учитывая пожелания курьеров, говорится в сообщении. В частности, его рама изготовлена из алюминия, что делает велосипед легче.

Сиденье сконструировано так, чтобы курьер меньше уставал даже во время долгих поездок. Есть багажник для курьерской сумки с рамкой и USB-порт для зарядки смартфона. Колеса прикрыты массивными крыльями, которые защищают ездока от грязи.

В электровелосипеде установлен IoT-модуль для обмена данными с сервером. Это помогает автоматически регулировать скорость, чтобы он не смог разогнаться выше установленного в разных районах лимита, а также отслеживать местоположение транспорта.

Велосипедом можно пользоваться круглый год, так как вся его электроника герметично защищена. Аккумуляторный отсек оснащен подогревом и дополнительно защищен от самовозгорания.

Электровелосипед предназначен для использования курьерами «Яндекс Еды» и «Деливери». Компания намерена расширять парк фирменных транспортных средств — к осени 2024 года на таких велосипедах будут ездить несколько тысяч курьеров.

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