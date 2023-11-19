Наушники для прогрева ушей изнутри создали в Японии

Японская компания Thanko, известная своими необычными гаджетами, разработало еще одно странное устройство — наушники для прогрева ушей изнутри

Устройство для сна Mimipokka предназначено не для прослушивания музыки, а для расслабления и снятия стресса. «Нежное тепло» этих наушников поможет погрузиться в спокойный сон, сообщила компания.

У них есть три уровня нагрева, а также таймер для автоматического отключения. Особая форма позволяет с ними без дискомфорта спать даже на боку.

Создатели отметили, что подойдут Mimipokka не только для снов, но и для путешествий, дороги на работу и обратно, а также «бессмысленных рабочих совещаний».