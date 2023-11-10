Xiaomi начнет предсказывать желания пользователей

Компания Xiaomi подала заявку на регистрацию торговой марки HyperMind — так будет называться аналитический центр, который станет отслеживать привычки пользователя и координировать работу всех устройств на базе фирменной операционной системы HyperOS.

Технология HyperMind основана на работе искусственного интеллекта, она будет неотъемлемой частью прошивки HyperOS. Она позволяет системе лучше анализировать потребности пользователя и предлагать оптимальные решения для различных ситуаций, пишет ITHome.

HyperMind применяет методы машинного обучения для адаптации устройств к индивидуальным предпочтениям пользователя, обеспечивая эффективность использования. Кроме того, эта система способна предвосхищать желания пользователя и выполнять действия без его команд.

Так, если пользователь регулярно приезжает домой в определенное время и включает свет в определенной комнате, то HyperMind запомнит этот и самостоятельно включит свет в нужный момент.