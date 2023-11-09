«Яндекс» представил «Станцию Миди» — новую умную колонку с голосовым помощником «Алиса».

Устройство обладает мощным объемным звуком и дополнительными возможностями виртуального ассистента — он быстрее откликается на голосовые команды благодаря нейронному процессору.

Несмотря на компактные размеры, в колонке разместили три динамика общей мощностью 24 Вт. Специально для «Станции Миди» был разработан низкочастотный динамик, который отвечает за глубокие басы. Его поддерживают два высокочастотных динамика.

«Станция Миди» снабжена дисплеем и LED-подсветкой. В частности, дисплей устройства показывает время и погоду, дополняя прогноз теплым или холодным свечением круговой LED-подсветки.

«Станция Миди» Фото: © пресс-служба «Яндекса»

Благодаря нейронному процессору «Станция Миди» быстрее и точнее обрабатывает запросы, а голосовой ассистент «Алиса» лучше откликается на команды и узнает пользователей по голосу. Колонка также умеет управлять устройствами с поддержкой Zigbee без интернета.

Продажи «Станции Миди» начнутся с 16 ноября одновременно в России, Беларуси и Казахстане. Стоимость новой колонки и подробные технические характеристики устройства «Яндекс» пообещал раскрыть перед началом продаж.