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Новосибирцы выстроились в огромную надпись «Сибирь». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Десятки новосибирцев построили огромную надпись «Сибирь», которую подсветили голубыми фонариками — видео опубликовала вице-мэр Анна Терешкова.

Участники флешмоба собрались в парке «Арена» возле нового ЛДС «Сибирь-Арена» возле светящейся снежинки. Таким образом они поздравили всех с Днем Сибири.

День Сибири учредил император Александр III в 1881 году в честь 300-летия присоединения к России. Считается, что 26 октября (8 ноября по новому стилю) 1581 года казаки под руководством Ермака вошли в бывшую столицу Сибирского ханства — город Искер — на реке Иртыш.

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