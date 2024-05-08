Восстановленный И-16 пролетел над Новосибирском. ВИДЕО

Единственный в России советский боевой истребитель И-16 поднялся в небо над Новосибирском, если позволит погода, он примет участие в параде Победы 9 мая, сообщил директор СибНИА имени С.А. Чаплыгина, летчик-испытатель Владимир Барсук.

«Если все будет нормально, 9 мая он в сопровождении ремоторизированного самолета Ан-2 "Легенда-570" должен пролететь во время парада», — сказал Барсук.

Во вторник, 7 мая, летчик пилотировал И-16, было выполнено несколько виражей и проходов, отработаны взлеты и посадка.

«И-16 не прощал летчикам ошибок, которые они могли допускать на более малых скоростях в управлении бипланами. По своему опыту могу подтвердить, что И-16 действительно один из самых сложных самолетов в управлении», — поделился впечатлениями летчик.

И-16 был разработан в конструкторском бюро Николая Поликарпова в 1933 году, с 1934 по 1942 было изготовлено более 10,2 тысячи самолетов, это самый массовый истребитель в Великой Отечественной войне.

Этот И-16 был обнаружен в 1992 в Карелии участниками проекта «Крылатая память Победы», восстанавливался до летного состояния в Новосибирске по технологиям, которые были в 1939 году.

Предположительно, истребитель состоял на вооружении в базирующемся в этом районе 155 истребительном авиаполку и совершил вынужденную посадку летом 1941 года.