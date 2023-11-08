Сколько стоят криптовалюты 8 ноября

Максимальный курс биткоина (BTC) 8 ноября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составил 35929,82 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1907,78 доллара, Ripple (XRP) — 0,69 доллара, Binance Coin (BNB) — 250,83 доллара.

В целом курс биткоина за сутки вырос примерно на 1,6%, тогда как другие криптовалюты показали разнонаправленное движение. Так, Ethereum (ETH) впервые с августа достиг отметки 1,9 тысячи долларов. При этом токены BNB и XRP продемонстрировали отрицательную динамику.

Также за последний сутки рыночная капитализация крупнейшего стейблкоина Tether USD (USDT) превысила 86 миллиардов долларов, обновив исторический максимум. С начала 2023 года капитализация USDT выросла на 30%.