Фабрику больших данных создадут в России

Фабрику больших данных на базе технологий искусственного интеллекта создадут в России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Будет создана государственная фабрика больших данных, где будет происходить накопление, формирование датасетов, прежде всего, на основе данных, которые уже есть у государства», — сообщил министр, выступая на форуме Finopolis.

По словам Шадаева, данными из этой фабрики смогут пользоваться разработчики технологий искусственного интеллекта. С их помощью они смогут тренировать различные нейросети.

Приоритетными областями, где будет использоваться искусственный интеллект, глава Минцифры назвал образование, здравоохранение, сферы безопасности и обслуживания.