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Представлена флагманская нейросеть GPT-4 Turbo

Источник:
Sibnet.ru
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Компания OpenAI представила улучшенную версию своего чат-бота — флагманскую нейросеть GPT-4 Turbo. Он значительно мощнее и в то же время дешевле, чем GPT-4.

GPT-4 Turbo будет предлагаться в двух версиях: одна предназначена исключительно для анализа текста, вторая также умеет понимать контекст изображений. Обе модели станут общедоступными в ближайшие недели.

«Мы оптимизировали производительность, поэтому можем предлагать GPT-4 Turbo по цене в три раза дешевле для входных токенов и в два раза дешевле для выходных токенов по сравнению с GPT-4», — сообщается в официальном блоге разработчиков.

Для GPT-4 Turbo обновили базу знаний, которая используется при ответе на запросы. Языковая модель GPT-4 обучалась на веб-данных до сентября 2021 года. Предел знаний GPT-4 Turbo — апрель 2023 года.

GPT-4 Turbo получила расширенное контекстное окно — под ним подразумевается количество текста, учитываемое в процессе генерации. Увеличение контекстного окна позволяет модели лучше понимать смысл запросов и выдавать более подходящие ответы.

Модель GPT-4 Turbo имеет контекстное окно в 128 тысяч токенов, что в четыре раза больше, чем у GPT-4. Это соответствует примерно 300 страницам текста, что равносильно размеру романа «Гарри Поттер и узник Азкабана» Джоан Роулинг.

Стоимость использования GPT-4 Turbo составляет 0,01 доллара за 1000 входных токенов (около 750 слов) и 0,03 доллара за 1000 выходных токенов. Цена на GPT-4 Turbo для обработки изображений будет зависеть от размера изображения.

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GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

GammiPluh

Сейчас тактика ВСУ: едут на БМП до подрыва или место высадки, скидывают пехоту или то что от нее осталось....

DRAGONWAY

А ну конечно Моссад не видел,что готовится у них на границе, за то видят тоннели под землей с помощью...

volmen

Глупость это главный вирус поразивший украину, второй жадность.