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Сбербанк подвергся самой мощной в истории атаке

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк в октябре подвергся самой мощной DDoS-атаке за всю историю, сообщил глава банка Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета.

«Последняя DDoS-атака была недели две назад, это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», — цитирует Грефа РБК.

Он уточнил, что атаку совершили некие новые хакеры, почерк которых не известен кредитной организации. «На рынке появились некие новые очень квалифицированные преступники, которые начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы», — подчеркнул Греф.

DDoS-атака — действия хакеров, направленные на нарушение работоспособности инфраструктуры компании и клиентских сервисов. Злоумышленники искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу с многочисленных устройств, чтобы увеличить на него нагрузку.

Сбербанк за последние годы несколько раз сообщал об отражении мощных хакерских атак. Так, в октябре 2022 года кредитная организация подверглась атаке, в которой участвовало не менее 104 тысяч хакеров.

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GammiPluh

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DRAGONWAY

А ну конечно Моссад не видел,что готовится у них на границе, за то видят тоннели под землей с помощью...

volmen

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