Тутберидзе рассказала, как Трусова швыряла в нее коньки на ОИ в Пекине

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о реакции фигуристки Александры Трусовой на серебро Олимпийских игр в Пекине — она толкалась и кидала коньки.

«Ну, это ж Сашка. Она же меня там еще и пихала, и толкала, а потом в раздевалке она в меня будет пулять свои коньки, которые она будет снимать, а я буду уворачиваться. Ну, вот такая Сашка», — сказала Тутберидзе в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».

Трусова в произвольной программе впервые в истории выполнила пять четверных прыжков, но все равно проиграла Анне Щербаковой. В трансляцию попал момент, как фигуристка не дала тренеру себя обнять и заявила, что «ненавидит фигурное катание».

«У Трусовой была идея фикс, что если она соберет свою произвольную программу, то она 100% победила. <...> Она считала, что должна привезти плюс 20 баллов, и все. Гдето, наверное, спортсмен не отдает себе отчет, что гдето степаут, гдето слетел уровень, оценочка к оценочке, копеечки эти. Плюс пониженная стоимость четверных, и, даже сделав их, они не стоят столько, сколько хочешь», — объяснила Тутберидзе.

Трусова после Олимпиады ушла тренироваться к Евгению Плющенко, но затем вернулась к Тутберидзе. Но в октябре прошлого года снова сменила тренера — сейчас она в группе Светланы Соколовской.