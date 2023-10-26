Сколько стоит криптовалюта 26 октября

Курс биткоина (BTC) 19 октября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составляет 34 279,16 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1 637,49 доллара, Tether (USDT) — 1 доллар, Ripple (XRP) — 0,51805 доллара, Binance Coin (BNB) — 215,21 доллара.

Эксперт, экс-СЕО BitMEX Артур Хейс связал рост курса криптовалют, который продемонстрировало в последние дни, с издержками, вызванной ситуацией на Ближнем Востоке.

По его словам, криптовалюты игнорируют «инфляционную ситуацию глобальной мировой войны» и по этой причине способны надежно обеспечить сохранность вложений инвесторов в кризисное время.