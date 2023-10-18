Сколько стоят криптовалюты 18 октября

Курс биткоина (BTC) 18 октября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составляет 28 604,37 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1584,20 доллара, Tether (USDT) — 1 доллар, Ripple (XRP) — 0,48 доллара, Binance Coin (BNB) — 213,32 доллара.

Биткоин за последние сутки демонстрирует небольшой рост (в пределах 250 долларов), тогда как курс Ethereum к доллару уменьшился. Остальные популярные криптовалюты также незначительно подешевели.

В целом биткоин продолжает опережать общий рынок криптовалют в целом, поскольку остальные токены в основном падали. По данным TradingView, благодаря сильным результатам биткоина его рыночная доля среди всех криптовалют превысила 52%, что является самым высоким уровнем с апреля 2021 года.