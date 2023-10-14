Вышла операционная система MIUI 14 для Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила публичную бета-версию фирменной оболочки MIUI 14, которая базируется на Android 14. Она уже доступна для скачивания участникам программы бета-тестирования.

Размер MIUI 14 составляет 6,1 гигабайт, она включает в себя октябрьские обновления безопасности Android. На первом этапе она доступна только китайским пользователям Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, а также Xiaomi 12T.

Ожидается, что первыми смартфонами Xiaomi с предустановленной MIUI 14 на Android 14 станут Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Их премьера ожидается 27 октября. После этого обновление на новую прошивку станет доступно пользователям других серий.

Android 14 официально вышла 4 октября. Разработчики обновили некоторые аспекты информационной безопасности ОС. Кроме этого, расширены возможности по использованию сразу нескольких рабочих профилей, система получила визуальные улучшения.