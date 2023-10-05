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Техника Xiaomi снова заработала в России

Источник:
Sibnet.ru
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Умные устройства Xiaomi в России начали возвращаться к нормальной работе после масштабного сбоя в функционировании сервиса Mi Home.

Сбой случился в ночь с четвертого на пятое октября, после этого пользователи не могли подключить Mi Home — фирменное приложение для управления умным домом и различными бытовыми приборами; у них не работают роботы-пылесосы, видеокамеры и прочие устройства.

Проблема затронула пользователей из России и Белоруссии, управлять пылесосами, лампочками, чайниками и другой электроникой популярного китайского бренда можно было только вручную. Домен account.xiaomi.com был недоступен.

Работа сервиса начала восстанавливаться ближе к полудню пятого октября, пишет портал «Код Дурова». После этого умные устройства Xiaomi начали «возвращаться к жизни». При этом сама компания никак не прокомментировала сбой.

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Nik3316

страна с бюджетом в месяц... причем заемных денег... и есть же недоразвитые, которые верит в ее светлое...

Egorka72

Ну а что вы хотели от Симоньянов..... и им подобных? Просто оглянись вокруг. Медицина доступна только...

mosquito__2010

У этих оптимистов будет жёсткое похмелье.

Asd10

О победном ударе в заголовке. Совсем плохой стал.