Техника Xiaomi снова заработала в России

Умные устройства Xiaomi в России начали возвращаться к нормальной работе после масштабного сбоя в функционировании сервиса Mi Home.

Сбой случился в ночь с четвертого на пятое октября, после этого пользователи не могли подключить Mi Home — фирменное приложение для управления умным домом и различными бытовыми приборами; у них не работают роботы-пылесосы, видеокамеры и прочие устройства.

Проблема затронула пользователей из России и Белоруссии, управлять пылесосами, лампочками, чайниками и другой электроникой популярного китайского бренда можно было только вручную. Домен account.xiaomi.com был недоступен.

Работа сервиса начала восстанавливаться ближе к полудню пятого октября, пишет портал «Код Дурова». После этого умные устройства Xiaomi начали «возвращаться к жизни». При этом сама компания никак не прокомментировала сбой.