Сенатор сообщил о блокировке всех VPN‑сервисов с марта 2024 года

Роскомнадзор планирует выпустить приказ, по которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам, сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — сказал РИА Новости сенатор.

По его словам, этот приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремисткой организации)

«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta, которая признана экстремистской организацией», — заключил Шейкин.