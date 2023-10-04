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Сенатор сообщил о блокировке всех VPN‑сервисов с марта 2024 года

Источник:
РИА Новости
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Роскомнадзор планирует выпустить приказ, по которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам, сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — сказал РИА Новости сенатор.

По его словам, этот приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремисткой организации)

«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta, которая признана экстремистской организацией», — заключил Шейкин.

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pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

volmen

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melv

Ты про себя любимого? А для меня, как россиянина, жизнь без заокеанских ценностей и поддиктовки - это...

scorpion2777

Она своего будущего незнает, через год выборы и вылетит из министров (если не подтасуют), а тут о Российских...