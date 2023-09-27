РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило 273 миллиона рублей Всемирному антидопинговому агентству (WADA) для восстановления в правах, сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Для нас самый долгий и сложный процесс — выплаты по решению, потому что не все суммы были обозначены в решении. Курс рос день ото дня, мы получили дополнительное финансирование от Министерства финансов.», — цитирует Логинову ТАСС.

Она также отметила, что РУСАДА предстоит компенсировать WADA расходы на процесс восстановления. «Но счет мы пока не получили», — сказала гендиректор РУСАДА.

РУСАДА в декабре 2019 года было признано исполкомом WADA не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA 22 сентября на заседании в Шанхае принял решение, что РУСАДА по-прежнему не соответствует кодексу, а также установил для российского агентства новые последствия и условия восстановления.

Если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их в течение 21 дня, WADA в том числе запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы.