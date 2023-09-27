НАВЕРХ

РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах

Источник:
Sibnet.ru
401 3
Допинг-контроль
Фото: © Sibnet.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило 273 миллиона рублей Всемирному антидопинговому агентству (WADA) для восстановления в правах, сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Для нас самый долгий и сложный процесс — выплаты по решению, потому что не все суммы были обозначены в решении. Курс рос день ото дня, мы получили дополнительное финансирование от Министерства финансов.», — цитирует Логинову ТАСС.

Она также отметила, что РУСАДА предстоит компенсировать WADA расходы на процесс восстановления. «Но счет мы пока не получили», — сказала гендиректор РУСАДА.

РУСАДА в декабре 2019 года было признано исполкомом WADA не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA 22 сентября на заседании в Шанхае принял решение, что РУСАДА по-прежнему не соответствует кодексу, а также установил для российского агентства новые последствия и условия восстановления.

Если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их в течение 21 дня, WADA в том числе запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы.

Еще по теме
«Предательство Родины» Исинбаевой прокомментировали на госуровне
Легкоатлетка Клишина призвала согласиться на условия МОК
Песков понадеялся на возвращение России в «олимпийскую семью»
Определены самые неспортивные регионы России
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Вокруг спорта
Допинг-контроль
РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах
27.09.2023 17:17
Елена Исинбаева
«Предательство Родины» Исинбаевой прокомментировали на госуровне
27.09.2023 09:46
Прыгунья в длину Дарья Клишина
Легкоатлетка Клишина призвала согласиться на условия МОК
25.09.2023 17:43
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков понадеялся на возвращение России в «олимпийскую семью»
23.09.2023 12:59
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (3)
Картина дня
Зеленский испугался корейского сценария раскола Украины
Криптовалютная биржа Binance покинет Россию
РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах
Подводные силы Тихоокеанского флота пополнит «черная дыра»
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

Qprovessional

Зачем ему зарплата, если он на полном гособеспечении, включая самолеты, кортежи, отдельные структуры...

ball-n-wall

Националистический оскал Запада. Муки сброшены, не удивлюсь если у Трюдо в тот момент были носки с фашистской...

Peperz

Или убавить аппетиты топ менеджеров.

cre

Вспомнилось:- Сколько букв "н" в слове "Таллин"?- Ни одной, потому что это Ревель.