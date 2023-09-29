Почему стоит провести оптоволоконный интернет

Только оптоволоконное подключение PON/GPON отвечает современным требованиям к скорости и стабильности домашнего интернета.

Подключение ко всемирной паутине со скоростью 100 Мб/с устарело. Интернет уже давно нужен не только для серфинга по сайтам. В Сети играют в очень требовательные к ресурсам игры, смотрят ТВ, фильмы и сериалы в высоком разрешении. К ней подключены системы умного дома.

У оптоволоконного интернета есть два критически важных преимущества — скорость и надежность.

Дело в том, что в медных проводах сигнал передается посредством электрического сигнала. Эта технология способна обеспечить скорость передачи информации только со скоростью в 100 Мб/с.

В сетях GPON сигнал передается с помощью света. Такие сети могут обеспечить скорость выше 1 гигабита в секунду. Кроме того, они проложены под землей и защищены от вандалов, плохой погоды, не подвержены электромагнитным помехам.

Именно поэтому многие провайдеры полностью перешли на оптоволокно. Так Ростелеком использует две таких технологии подключения. Первая — FTTb (Fiber To The Building — «оптоволокно до здания»), когда оптический кабель проводится до дома, а в квартиру заводится витая пара.

Вторая — PON (Passive Optical Network — «пассивная оптическая сети»). В данном случае оптический кабель проводится прямо в квартиру абонента. Для этого потребуется специальный роутер.