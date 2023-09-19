Роскомнадзор придумал причины для блокировки сайтов о VPN‑сервисах

Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство обозначило семь поводов для блокировки:

описание действий, позволяющих получить доступ к запрещенным ресурсам;

описание способов и методов доступа;

побуждение к их использованию;

убеждение в их привлекательности;

описание достоинств;

предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, в том числе к программам, позволяющим получить доступ;

возможность получения доступа к запрещенным ресурсам, в том числе путем загрузки программ.

Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Минцифры РФ опубликовало 1 сентября законопроект, который может разрешить Роскомнадзору ограничивать работу сайтов, где содержится информация о способах и методах обхода блокировок в России. VPN-сервисы в проекте не упоминаются.