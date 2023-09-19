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Роскомнадзор придумал причины для блокировки сайтов о VPN‑сервисах

Источник:
Sibnet.ru
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Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов с информацией, позволяющей получить доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство обозначило семь поводов для блокировки:

  • описание действий, позволяющих получить доступ к запрещенным ресурсам;
  • описание способов и методов доступа;
  • побуждение к их использованию;
  • убеждение в их привлекательности;
  • описание достоинств;
  • предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, в том числе к программам, позволяющим получить доступ;
  • возможность получения доступа к запрещенным ресурсам, в том числе путем загрузки программ.

Приказ может вступить в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Минцифры РФ опубликовало 1 сентября законопроект, который может разрешить Роскомнадзору ограничивать работу сайтов, где содержится информация о способах и методах обхода блокировок в России. VPN-сервисы в проекте не упоминаются.

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Топ комментариев

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

Asd10

Чтож ты, фраер, сдал назад? (с)

mosquito__2010

Всегда забавно читать про "констатацию фактов" от того кто регулярно распространяет фейки. Оксюморончик...

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...