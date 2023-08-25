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Бывшая российская гимнастка выиграла все золото чемпионата мира

Источник:
Sibnet.ru
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Гимнастка Дарья Варфоломеев
Фото: © @varfolomeev2006

Бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев, сейчас выступающая за Германию, выиграла четыре золота чемпионата мира по художественной гимнастике 2023 года.

Варфоломеев стала первой во всех отдельных видах соревнований: в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

«Четыре золотые медали — это невероятно. Я просто не могу в это поверить. Невероятно горжусь, в том числе и публикой, когда была еще громче, чем прежде», — цитирует гимнастку DTB.

Варфоломеев 16 лет, она родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. Ее семья переехала в Германию в 2018 году, и спортсменка сменила спортивное гражданство.

Гимнастка в 2022 году принесла немцам первое золото чемпионата мира в истории, победив в финале упражнений с булавами.

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