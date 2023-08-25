Бывшая российская гимнастка выиграла все золото чемпионата мира

Бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев, сейчас выступающая за Германию, выиграла четыре золота чемпионата мира по художественной гимнастике 2023 года.

Варфоломеев стала первой во всех отдельных видах соревнований: в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

«Четыре золотые медали — это невероятно. Я просто не могу в это поверить. Невероятно горжусь, в том числе и публикой, когда была еще громче, чем прежде», — цитирует гимнастку DTB.

Варфоломеев 16 лет, она родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. Ее семья переехала в Германию в 2018 году, и спортсменка сменила спортивное гражданство.

Гимнастка в 2022 году принесла немцам первое золото чемпионата мира в истории, победив в финале упражнений с булавами.