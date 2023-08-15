2ГИС проверит новосибирцев на знание родного района

Новосибирцы могут посоревноваться в знании районов города в игре «Кварталы» на карте 2ГИС — пользователи, которые наберут больше баллов, будут отмечены на карте проекта, сообщает пресс-служба компании.

Игроки указывают адрес, а специальный алгоритм придумывает вопросы на основе того, что рядом. Например, жители центральной части Новосибирска смогут узнать, где поработать с ноутбуком, в какую кофейню пустят с собакой или каких точек в окрестностях площади Ленина больше — магазинов одежды или кондитерских.

Задача игрока — быстро и правильно ответить на 10 вопросов, чтобы набрать максимальное количество баллов и претендовать на призы. Количество игр не ограничено.

Точки можно менять: играть из разных мест в своем городе или в других городах — всего в игре принимают участие 80 городов.