Российская команда выиграла крупный турнир по Dota 2

Российская команда Team Spirit победила Team Liquid в гранд-финале Riyadh Masters 2023 по Dota 2. За свою победу коллектив получил 5 миллионов долларов.

Гранд-финал завершился со счетом 3:1 — Team Spirit уступили в первой игре, однако затем одержали три победы подряд. Еще две российские команды — BetBoom Team и 9 Pandas — заняли на турнире 5-6 места и заработали по 800 тысяч долларов.

В составе Team Spirit выступают россияне Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов, Денис larl Сигитов, а также украинцы Мирослав Mira Колпаков и Илья Yatoro Мулярчук.

Riyadh Masters 2023 проходил с 19 по 30 июля в Эр-Рияде. Коллективы разыграли призовой фонд в размере 15 миллионов долларов — по размеру призовых пока это самый крупный турнир в 2023 году.