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Российская команда выиграла крупный турнир по Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
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Российская команда Team Spirit победила Team Liquid в гранд-финале Riyadh Masters 2023 по Dota 2. За свою победу коллектив получил 5 миллионов долларов.

Гранд-финал завершился со счетом 3:1 — Team Spirit уступили в первой игре, однако затем одержали три победы подряд. Еще две российские команды — BetBoom Team и 9 Pandas — заняли на турнире 5-6 места и заработали по 800 тысяч долларов.

В составе Team Spirit выступают россияне Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов, Денис larl Сигитов, а также украинцы Мирослав Mira Колпаков и Илья Yatoro Мулярчук.

Riyadh Masters 2023 проходил с 19 по 30 июля в Эр-Рияде. Коллективы разыграли призовой фонд в размере 15 миллионов долларов — по размеру призовых пока это самый крупный турнир в 2023 году.

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Топ комментариев

александр1985

видел полное видео 10 мин танкисты реально бесстрашные всех разнесли!!!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...