Уровень пиратства игр в России вырос до 69%

Российские геймеры стали все активнее обращаются к пиратским версиям игр из-за ухода крупных международных издателей с российского рынка и сложностей с покупками. Почти 51% игроков стали пиратить чаще, чем делали это в 2021 году и только 7% не приобретали новые игры никаким способом.

Исследование, проведенное онлайн-школой разработки игр XYZ School и опубликованное в «Ведомостях», показало, что в 2022 году 69% российских пользователей хотя бы раз запускали пиратские копии игр, что на 18% больше, чем в предыдущем году.

Из опрошенных игроков, 27% использовали до трех пиратских копий ПК-игр за год, а у 20% было более 10 пиратских копий. Тем не менее, 31% опрошенных выразили свое категорическое противодействие пиратству, подчеркнув, что предпочитают покупать лицензионные версии игр.

Эксперты, прокомментировавшие результаты исследования, подтверждают, что рост пиратства в России обусловлен уходом крупных международных корпораций, таких как Sony, Microsoft и Nintendo, с российского рынка.

Значительный вклад в увеличение пиратства внесло усложнение оплаты покупок в магазинах, например, Steam и GOG, с использованием российских карт.