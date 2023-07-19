Сервис для управления кредитной историей появился в России

Финансовый маркетплейс "Сравни" представил новый бесплатный сервис "Кредитный рейтинг", позволяющий пользователям управлять своей кредитной историей и личными финансами.



Основная задача сервиса заключается в том, чтобы предоставить пользователям информацию о вероятности одобрения кредита и дать советы по улучшению и поддержанию кредитной истории на необходимом уровне. Дополнительно он предлагает возможность защиты от мошенников.

Сервис доступен для жителей всех регионов России, и для его использования не требуется заполнять подробные анкеты. Все данные автоматически загружаются из подтвержденной учетной записи в "Госуслугах".

По данным «Сравни», в 2023 году средний кредитный рейтинг россиян составил 602 балла. Среди городовмиллионников в 2023 году на первом месте находится СанктПетербург со средним кредитным рейтингом в 610 балла, на втором — Нижний Новгород (600) и Краснодар (600), на третьем — Самара (598).

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