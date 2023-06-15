Хакеры пригрозили уничтожить европейские банки

Сразу несколько хакерских группировок намерены провести масштабную атаку на европейскую банковскую систему, соответствующее видеообращение появилось в Сети.

Из ролика следует, что атаку готовят представители пророссийских группировок Killnet и Revil, а также члены Anonymous Sudan. «Вас ничто не спасет, и это не предупреждение — я просто ставлю вас в известность», — заявил представитель группировки Killnet.

Хакер подчеркнул, что «это не DDoS-атака». «Нет денег — нет оружия — нет киевского режима, это формула будет работать», — сказал человек в маске, призвав все действующие группировки к деструктивной деятельности против европейской банковской системы.

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Представитель Revil отметил, что «мир сошел с ума», причиной этого стали деньги. Он также заявил, что именно европейская банковская система управляет ЕС. «Нет денег — нет проблем. Revil достаточно ознакомлен с европейской финансовой инфраструктурой», — сказал он.

Член Anonymous Sudan пригрозил, что европейские финансовые учреждения станут свидетелями «сильнейшей кибератаки в новейшей истории мира». «Многие европейские банки станут мишенью, и мы будем бить без пощады», — подчеркнул хакер.