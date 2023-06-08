VK запустил функцию OnePass

VK запустил тестирование функции OnePass для беспарольной авторизации «ВКонтакте» и части сервисов VK — с помощью встроенных в устройства технологий, например Touch ID и Face ID, сообщается в официальном блоге компании.

В настоящее время OnePass доступен только части пользователей «ВКонтакте» в рамках тестирования. Публичный запуск для всей аудитории планируется летом, также функция появится в партнерских сервисах, где доступна авторизация через VK ID.

«Мы запускаем OnePass, чтобы расширить список доступных пользователям способов авторизации и сделать процесс входа в аккаунт для них ещё более быстрым и универсальным», — подчеркнул директор департамента экосистемных сервисов VK Иван Смирнов.

По его словам, в перспективе пользователи смогут входить по Face ID, Touch ID и другим подобным способам авторизации на более чем 66 тысяч сервисов партнеров VK.