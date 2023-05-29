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Чат-бот ChatGPT подставил адвоката

Источник:
Sibnet.ru
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Адвокату Стивену Шварцу из Нью-Йорка с 30-летним стажем грозит лишение лицензии из-за использования чат-бота ChatGPT в своем деле. Нейросеть предоставила юристу выдуманные прецеденты.

Шварц представлял интересы клиента по имени Роберто Мата, который получил травму колена от тележки с едой во время авиаперелета компанией Avianca. Он решил предоставить судье список прецедентов, где истцы добивались компенсации, пишет New York Times.

При этом адвокат решил сэкономить свое время и прибегнул к помощи ChatGPT. Искусственный интеллект по запросу выдал Шварцу несколько похожих дел — например, «Мартинез против Delta Airlines» и «Дерден против KLM Royal Dutch Airlines».

Однако когда Шварц представил все необходимые документы в суде, команда ответчика выяснила, что этих прецедентов не существует — чат-бот их попросту выдумал, при этом они выглядели максимально правдоподобно.

Сам адвокат рассказал в суде, что даже не подозревал, что информация ChatGPT может не соответствовать действительности». Теперь судья назначил слушание на следующий месяц, чтобы обсудить возможное наказание для адвоката, доверившего свое дело искусственному интеллекту.

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