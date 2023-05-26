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Neuralink испытает чипы на человеческом мозге

Источник:
Sibnet.ru
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Чип Neuralink
Фото: © Neuralink

Компания Neuralink, специализирующаяся на разработке чипов для мозга, получила официальное разрешение от FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) на проведение клинических испытаний на людях.

Neuralink сообщила о получении разрешения в Twitter, сотрудники выразили свою радость по поводу получения одобрения FDA и назвали это важным шагом, способным в будущем принести пользу многим людям благодаря технологии возможностям чипов для мозга.

Компания пока не раскрыла подробности о наборе участников клинических испытаний, но отметила, что информация об этом будет объявлена в ближайшее время.

Neuralink — компания, основанная Илоном Маском, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта и чипов для мозга. Цель заключается в создании технологии, позволяющей соединить мозг человека с компьютером, чтобы улучшить когнитивные возможности и решить проблемы, связанные с нейрологическими расстройствами.

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paramedic

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pepelmetal

О, шутки пятиклассников, сам сказал - сам посмеялся! Развивай уже умственные способности!

Uynachalnica

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